ضياء رشوان : صفقة الغاز مع إسرائيل امتداد لصفقات سابقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن البيان الصادر عن الهيئة بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل يهدف إلى توضيح الحقائق ورفض أي محاولات لإضفاء أبعاد سياسية على الصفقة، مشيرًا إلى أنها امتداد لصفقات سابقة وتصب في مصلحة مصر من حيث الاستخدام الأمثل للبنية التحتية للغاز والصناعة وتسييل الغاز، مؤكدًا أن مصر تظل المركز الإقليمي الأمثل في هذا المجال.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح منذ البداية

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أن البيان ينفي بشكل قاطع أي صلة سياسية للصفقة، مؤكدًا أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني واضح منذ البداية.

وأوضح أن مصر كانت من أول الدول التي وقفت ضد مخططات التهجير وإخلاء غزة وتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن المواقف المصرية كانت واضحة وداعمة للشعب الفلسطيني على مدى السنوات الماضية، رغم عدم تحرك كثير من الدول في مواجهة هذه المخططات.