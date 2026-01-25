ضبط عامل قام بنقل رفات والده ووالدته داخل مدفن بناه داخل منزله بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 11:16 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ببناء مدفن داخل حوش منزله بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة بحدوث مشاجرة بسلاح أبيض تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط صاحب المنزل الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة قنا)، وبسؤاله قرر بقيامه بنقل رفات والده ووالدته المتوفيان "منذ عدة سنوات" من أحد المدافن الخاصة بإحدى العائلات لمدفن آخر قام بإعداده داخل منزله لخلاف بينه وبين صاحب المدفن لرفضه بيع أحد المنازل "يمتلك حصة ميراثية به"، مما دفع صاحب المدفن بإخطاره برفضه إستمرار دفن والده ووالدته بذات المدفن مما دفعه لإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.