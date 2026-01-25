نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. 2026 عام النسيج المصري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يناير 2026 06:13 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قالت قيادات من قطاع الصناعات النسيجية إن عام 2026 سيشهد توسعًا غير مسبوق في حجم الاستثمارات الجديدة داخل القطاع.

وأوضحوا أن الدولة استطاعت خلال الفترة الأخيرة خلق مناخ استثماري مستقر، جذب الشركات التركية والصينية والعربية للتوسع في السوق المصرية، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت من أكثر المناطق استقبالًا للمصانع الجديدة خلال 2025.

أضافوا إن الإقبال الكبير على شراء الأراضي الصناعية يعكس ثقة المستثمرين في جاهزية البنية التحتية، وأشاروا إلى أن توسعات القطاع ترتبط مباشرة بقدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومياه وطرق، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه بشكل متسارع لتلبية الطلب.

تابعوا إن الصادرات النسجية حققت قفزة واضحة في 2025 لتصل إلى 5 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار في أعوام سابقة. وتوقعوا استمرار الزيادة في 2026 لتتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، خاصة مع دخول خطوط إنتاج جديدة تستهدف الأسواق العربية والأفريقية والأمريكية.

أشاروا إلى أن الواردات بدأت في التراجع الفعلي، حيث انخفضت واردات الأقطان إلى 600 مليون دولار مقابل مليار العام الماضي. وتوقعوا مزيدًا من الانخفاض في 2026 بفضل توسع المصانع المحلية في إنتاج الغزل والخامات البديلة.

أكدوا أن العلاقة بين زيادة الاستثمارات وتراجع الواردات ونمو الصادرات أصبحت أوضح من أي وقت مضى. وتوقعوا عامًا «أقوى صناعيًا وتصديريًا» للقطاع النسيجي في 2026.

