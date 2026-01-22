الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني بعض الأشخاص من مشكلة النحافة المفرطة، والتي قد تؤثر على الصحة العامة والمظهر الخارجي وتُضعف المناعة وتُقلل من مستويات الطاقة. ولزيادة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة، يلجأ كثيرون إلى الأعشاب كمكمل غذائي داعم لفتح الشهية وتحسين عملية الهضم وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية. في هذا المقال نستعرض أفضل الأعشاب التي تساعد على زيادة الوزن وكيفية استخدامها ضمن نظام غذائي متوازن

«3 اعشاب جبارة تتخنك قبل فرحك» .. وصفات أعشاب طبيعية لزيادة الوزن بشكل صحي وسريع محاربة وفعالة!!

الحلبة و الزنجبيل لزيادة الوزن

تُعد الحلبة من أشهر الأعشاب التي تساعد على زيادة الوزن بشكل طبيعي، حيث تفتح الشهية وتُحفز الجسم على تناول كميات أكبر من الطعام. كما تحتوي على مركبات طبيعية تُنظم مستويات السكر في الدم،

ما يساهم في تحسين التمثيل الغذائي.

طريقة الاستخدام يمكن غلي بذور الحلبة وشرب الماء الناتج عنها يوميًا، أو تناول مسحوق الحلبة مع الحليب والعسل صباحًا ومساءً.

يساعد الزنجبيل على تنشيط الجهاز الهضمي وتحسين الامتصاص الغذائي، كما يعمل على تقليل مشاكل المعدة التي تعيق زيادة الوزن مثل الغازات والانتفاخات.

طريقة الاستخدام يُفضل شرب شاي الزنجبيل الطازج مرتين يوميًا، ويمكن إضافة العسل والليمون لتحسين المذاق وزيادة القيمة الغذائية.

استخدام عشبة البابونج لزيادة الوزن