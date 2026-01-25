وزير العدل يستقبل سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 10:23 مساءً - استقبل اليوم الأحد المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة السفير إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسيد السفير، مُشيدًا بعمق وتميز العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث عدة موضوعات من شأنها تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

ومن جانبه أبدى السفير سعادته باللقاء، مُشيداً بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، وتطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.