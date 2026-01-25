تعاقد الفنان أكرم حسني على المسلسل الإذاعي "فات المعاش" في رمضان 2026 عبر محطة راديو إنرجي 92.1. مسلسل أكرم حسني في رمضان من تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي. التعاقد تم بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي، وعبر أكرم حسني عن سعادته بالتعاون مع محطة راديو إنرجي. وتستعد محطة راديو إنرجي لخوض السباق الرمضاني بخريطة برامجية ودرامية تحمل الكثير من المفاجآت للمستمعين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكرم حسني يتعاقد على المسلسل الإذاعي "فات المعاش" تعاقد الفنان أكرم حسني على المسلسل الإذاعي فات المعاش في رمضان 2026 عبر محطة راديو إنرجي 92.1.مسلسل أكرم ح إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.