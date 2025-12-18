منذ قليل .. رئيس مجلس وزراء لبنان يستقبل مصطفى مدبولى بمطار رفيق الحريرى الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - وصل، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبدء زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.

نواف سلام يستقبل مدبولى فى مطار رفيق الحريري

وكان فى استقبال رئيس الوزراء بأرض المطار، دولة الرئيس الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، ودجو وديع عيسى الخورى، وزير الصناعة اللبنانى، رئيس بعثة الشرف، والسفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان.

وتبدأ مجريات الزيارة صباح غدٍ الجمعة، بعقد لقاء ثنائي يجمع رئيسي وزراء مصر ولبنان، بمقر السراى الحكومى، ثم ترأسهما جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، يعقبها مؤتمر صحفى مُشترك.