ضياء رشوان : لا لقاءات مرتقبة بين السيسي ونتنياهو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل صفقة تجارية بحتة، مشيرًا إلى أن محاولات تسييسها جاءت بشكل رئيسي من الجانب الإسرائيلي، حيث صدرت تصريحات من وزراء إسرائيليين يحثون رئيس وزرائهم على وقف الصفقة، في حين كانت مواقف مصر السياسية واضحة منذ البداية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي.

ما أشيع عن لقاء محتمل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونتنياهو لا أساس له من الصحة

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الصفقة يمثل محاولة لتسييسها، في وقت تُظهر إسرائيل حالة من العزلة، موضحًا أن ما أشيع عن لقاء محتمل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونتنياهو لا أساس له من الصحة، ولا توجد أي ترتيبات فعلية لعقد مثل هذا اللقاء، كما أن الصفقة لا تتضمن أي تفهمات ثنائية مع إسرائيل، بل تتعلق بقضايا إقليمية وعربية ودولية.

وأشار رشوان إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن عن موافقته على الصفقة في إطار تسييسية، مؤكدًا أن مصر لديها آليات مؤسسية واضحة للتعامل مع مثل هذه الصفقات، وأن الجهات المختصة لم تعلن حتى الآن أي موافقة نهائية على صفقة جديدة في مجال الطاقة.