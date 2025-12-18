البابا تواضروس الثانى يضع حجر أساس مشروع مقابر البطريركية بالقاهرة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - شهدت منطقة القطامية بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025م الموافق 9 كيهك 1742ش، حدثًا كنسيًا مهمًا، حيث وضع قداسة البابا تواضروس الثاني حجر أساس مشروع مقابر بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بحضور عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، ووكيل عام البطريركية بالقاهرة، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة والأراخنة والمهندسين والعاملين بالمشروع.

كلمات القائمين على المشروع

تضمن حفل وضع حجر الأساس كلمات للمسؤولين عن المشروع، وهم المهندس شريف عدلي المفوض العام للمشروع، والمهندس كريم محب المهندس المعماري، والشماس چوزيف رضا المفوض المالي، حيث استعرضوا ملامح المشروع ومراحله المختلفة، وأهدافه التنظيمية والخدمية، بما يليق بكرامة المنتقلين ويخدم أبناء الكنيسة على المدى الطويل.

رؤية الكنيسة لمعنى الموت

وفي كلمته، استعرض قداسة البابا تواضروس الثاني مراحل الترخيص والتخطيط والبناء، مقدمًا الشكر لجميع المشاركين في تنفيذ المشروع. وأكد قداسته أن نظرة الكنيسة إلى الموت تقوم على كونه انتقالًا وليس نهاية، قائلًا: «ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال»، موضحًا أن المدافن تمثل محطة انتقال تذكر الإنسان بحقيقة الحياة والاستعداد للأبدية.

مدافن موحدة للكهنة والعلمانيين

وأشار البابا إلى أن المشروع يتميز بتصميم موحد وبسيط وهادئ، كما يضم مدافن مخصصة لكهنة الكنائس لدفن الآباء الكهنة المتنيحين. واختتم حديثه بالإشارة إلى مفهوم «ثقافة القبور»، التي تعني عدم التأثر بالمديح أو الذم، أسوة بالمنتقلين.

مراحل التنفيذ وموعد التسليم

ويضم مشروع المقابر الجديد خمس مراحل، أربع مراحل مخصصة للعلمانيين ومرحلة للكهنة، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى في أكتوبر 2027.