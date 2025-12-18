رئيس تحرير "نبض السودان": بيان الرئاسة المصرية أعاد الروح لشعبنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - أكد عماد السنوسي، رئيس تحرير جريدة "نبض السودان"، أن الموقف المصري الأخير والبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية يمثلان تحولاً استراتيجياً في مسار الأزمة السودانية، واصفاً إياه بأنه "الأقوى والأخطر" منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

وأوضح السنوسي، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الزيارات رفيعة المستوى بين القيادة السودانية والرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس عمق الروابط التاريخية، مشيراً إلى أن الاستقبال الرسمي والجماهيري يؤكد دور مصر المحوري كداعم أساسي للشرعية والاستقرار في السودان.

رسائل حازمة وخطوط حمراء

واعتبر السنوسي أن البيان المصري الأخير حمل رسائل شديدة اللهجة في بريد المجتمع الدولي والدول التي تساهم في تأجيج الصراع، مؤكداً أن مصر وضعت خطوطاً حمراء واضحة وحذرت من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي محاولات لتجاوز هذه الخطوط، مما قد يستدعي تدخلاً مباشراً لحماية الأمن القومي المشترك

تلاحم الأمن القومي

وشدد رئيس تحرير نبض السودان على أن الأمن السوداني مرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن المصري، لافتاً إلى أن القاهرة هي الطرف الأكثر تحملاً للأعباء الإنسانية الناتجة عن الحرب، كما أشار إلى وجود محاولات دولية لتقليص الدور المصري في الحل، إلا أن هذا البيان جاء ليؤكد أن مصر هي الحصن المنيع الذي لا يمكن تجاوزه في أي تسوية سياسية.

احتفاء شعبي سوداني

وفيما يخص الداخل السوداني، أكد السنوسي أن الشارع السوداني استقبل الموقف المصري بحالة من التفاؤل والارتياح الكبير، مشيراً إلى أن منصات التواصل الاجتماعي والمجالس السودانية تضج بالاحتفاء بهذا الموقف البطولي، الذي أعاد الروح للشعب السوداني وجدد ثقته في قدرته على تجاوز المحنة بمساندة شقيقه المصري.

واختتم السنوسي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر حين تحذر، فإن الجميع يدرك أن التنفيذ آتٍ، مثمناً دور القيادة السياسية المصرية في الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية.