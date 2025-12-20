تنويه عاجل لكل شخص عنده شقة مقفولة الكهرباء تحذر.. اعرف التفاصيل 

الرياض - كتبت رنا صلاح - جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيه تحذير إلى أصحاب الشقق المغلقة ممن يمتلكون عدادات كهرباء سواء مسبقة الدفع أو تقليدية في كافة المحافظات، حيث شددت على الالتزام بشحن العدادات أو سداد الفواتير المستحقة في مواعيدها، مشددة أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى رفع العداد وإنهاء التعاقد مع المشترك.

وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في منشور لإحدى الصفحات التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ضرورة الالتزام بسداد الفواتير للعدادات القديمة والشحن بالنسبة للعدادات الكودية بشكل دوري ومنتظم، حتى في حال كانت الشقة مغلقة ولا يتم استهلاك التيار بها، حيث أن هناك رسوم اشتراك تُخصم شهريًا من كل عداد وفي حال تجاهل الدفع سيتم رفع العداد وإنهاء التعاقد مع المشترك.

وقالت الوزارة في منشور لها إنه على المواطنين شحن عداد الكهرباء حتى في حال عدم استخدام الشقة فهناك رسوم الاشتراك تُخصم تلقائيًا من الرصيد لضمان استمرار الخدمة والحفاظ على تركيب العداد دون انقطاع، مشيرة إلى أنه في “حال عدم استهلاك أي تيار كهربائي وإغلاق الشقة تمامًا بنهاية كل شهر، يتم خصم مبلغ تلقائي يُعرف باسم “المقروء صفر” تبلغ قيمته 9 جنيهات شهريًا، وعليه يجب على المستخدمين التأكد من وجود هذا المبلغ في رصيد العداد مع بداية كل شهر لتغطية رسوم الاشتراك وضمان استمرار الخدمة بشكل طبيعي”.

كما حذرت الكهرباء أصحاب العدادات مسبقة الدفع التي تم تركيبها بنظام التقسيط على 24 شهرًا، في الشقق المغلقة، حيث شددت على ضرورة التأكد من وجود رصيد كافٍ يغطي مبلغ القسط الشهري بالإضافة إلى رسوم الاشتراك، حيث يتم خصم القيمتين مع بداية كل شهر ميلادي تلقائيًا، كما شددت على أصحاب العدادات القديمة بالشقق المغلقة بضرورة سداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم، مشيرة إلى أنه في حال تراكم أكثر من فاتورتين سيتم سحب العداد القديم واستبداله بعداد كودي مسبق الدفع أبو كارت.