الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت الدراسات أن شرب كوب واحد من الماء البارد يمكن أن يسهم في حرق السعرات الحرارية، إذ يعمل الجسم على رفع درجة حرارة الماء إلى حرارة الجسم الطبيعية، مما يحفز عملية الأيض ويستهلك طاقة إضافية.

هل يساعد شرب الماء البارد على فقدان الوزن

كيف يحدث ذلك؟

عند دخول الماء البارد إلى المعدة، يبدأ الجسم بعملية توليد الحرارة الطبيعية لتسخينه.

هذه العملية تحرق نحو 8 سعرات حرارية لكل كوب (250 مل).

دراسة نشرت في مجلة الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي أوضحت أن شرب نصف لتر من الماء البارد يمكن أن يزيد معدل الأيض بنسبة 30٪ لمدة ساعة تقريبًا.

الأثر اليومي

شرب 5 أكواب يوميًا يحرق حوالي 40 سعرة حرارية.

على مدار شهر كامل، يصل المجموع إلى نحو 1200 سعرة حرارية، أي ما يعادل جلسة تمارين خفيفة.

فوائد إضافية للماء البارد