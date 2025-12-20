الرياض - كتبت رنا صلاح - تحظى أسعار البنزين والسولار ومواد الوقود بشكل عام بمتابعة واسعة من قبل المواطنين لما لها من تأثير مباشر على تكاليف المعيشة وحركة النقل والإنتاج، خاصة وأنها تدخل كعامل أساسي في الصناعة والزراعة وأغلب القطاعات، وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة إلى مجلس الوزراء سعره في اجتماع دوري لها وفقًا لعدة عوامل بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلي والتغيرات العالمية في أسعار الطاقة.

رسميًا اللتر بـ 21 جنيهًا.. أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود اليوم السبت 20 ديسمبر 2025

وتعمل محطات البنزين في كافة المحافظات بنفس الأسعار التي حددتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية يوم الجمعة الموافق الـ 17 أكتوبر الماضي، بدون أي زيادة، حيث تفرض الأجهزة التنفيذية في جميع أنحاء الجمهورية رقابة صارمة من أجل الالتزام بالأسعار المعلنة، وجاءت الأسعار في تعاملات اليوم السبت على النحو التالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.

كما تم تثبيت سعر السولار عند 15.5 جنيهًا للتر.

أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه.

أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه.

سعر طن الغاز السائل (غاز الصب): 16،000 جنيه.

سعر الغاز المستخدم في أفران الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

سعر المازوت الصناعي: 10،500 جنيه للطن.

تثبيت الأسعار لمدة عام

وفي وقت سابق يوم 17 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة اتخذت قرارًا بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون أي زيادة بحد أدنى عام، وذلك بعد الزيادة التي تم تطبيقها في الاجتماع الأخير ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث.

وقالت وزارة البترول في بيانها، إن “ذلك يأتي أيضًا مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع”.