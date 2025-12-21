الرئيس السيسى يؤكد لبارزانى على دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 ديسمبر 2025 11:27 صباحاً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان - العراق، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ورايبوار أحمد، وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ومحسن كمال، رئيس جهاز مخابرات إقليم كردستان العراق.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالضيف، مؤكداً على دعم مصر الكامل والمستمر للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه، ومساندته في مواجهة التحديات العديدة التي تمر بها المنطقة، لاسيما الإرهاب، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية في المجال الأمني، وبجهود الدولة العراقية وسلطات إقليم كردستان - العراق الرامية إلى إحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة.