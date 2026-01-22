الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم الكثير من السيدات والفتيات بالحصول على شعر طويل وكثيف، لكن توجد بعض العوامل التي تؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه مثل التلوث، والعادات الغذائية غير الصحية، وأسلوب الحياة المجهد، واستخدام منتجات العناية غير المناسبة، وقد يعيق تساقط الشعر المستمر نموه من جديد، وبالتالي يدفع البعض إلى استخدام منتجات تجميلية وعلاجات باهظة الثمن تحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذلك يوصي باستخدام بعض العلاجات الطبيعية الآمنة لنمو الشعر وتحسين صحته.

هيوصل لحد الركبة.. مكون واحد يزيد طول الشعر للضعف في أسبوع

مكون واحد يزيد طول الشعر للضعف في أسبوع

يعد زيت الخردل من أكثر الزيوت الفعالة في العناية بالشعر، وذلك لفوائده التالية:

يساعد على تغذية بصيلات الشعر بعمق ويقوي الجذور.

ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يقلل من تساقط الشعر ويحفز نموه.

عند مزجه ببعض المكونات الطبيعية الأخرى، فهو يعزز كثافة وطول الشعر بشكل ملحوظ.

مكونات خلطة زيت الخردل لتطويل الشعر

1 وعاء صغير من زيت الخردل.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

2 زهرتان من الكركديه.

حفنة من أوراق الكاري الطازجة.

طريقة التحضير

سخني زيت الخردل في مقلاة صغيرة على نار هادئة.

ومن ثم، أضيفي أوراق الكاري وزهرتي الكركديه إلى الزيت.

اتركي المزيج يغلي إلى أن يتحول لون الزيت لداكن قليلاً.

ارفعي المزيج من على النار وصفيه بشكل جيد.

بعد أن يبرد، ضعي زيت الخروع وامزجيه جيدًا.

احفظي الزيت في زجاجة نظيفة وجافة.

طريقة الاستخدام

أولًا، قومي بتمشيط شعرك لفك التشابك.

وبعد ذلك، ضعي كمية مناسبة من الزيت على فروة الرأس، ودلكي بلطف باستخدام أطراف الأصابع لمدة 10 دقائق.

اتركي الزيت على الشعر طوال الليل، أو على الأقل لمدة ساعتين.

يجب غسل شعرك بشامبو خفيف خالي من الكبريتات.

ويوصي باستخدام هذه الخلطة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة خلال فترة قصيرة.