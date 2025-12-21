انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 ديسمبر 2025 11:27 صباحاً - بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، ومن المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

فلسفة تشريعية جديدة لمواجهة سرقة التيار

ترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.

التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها التشريعية: ارتأت اللجنة إدخال بعض التعديلات التي تضمن وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، وتمام التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للعدالة الجنائية.