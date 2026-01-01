وزارة التعليم: مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 20600 جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 11:19 صباحاً -

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد سداد المصروفات الدراسية بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل للمتقدمين الجدد على النحو التالى:

فى إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد - المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2026– 2027 تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.

السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق آخر

متاح سداد الأقساط بطرق ووسائل مختلفة

دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).

قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى ٢٠٢٦ – ٢٠٢٧، سيكون على النحو التالى:

قيمة المصرفات هى 20600 جنيه فقط لا غير، غير شاملة الزى المدرسى والكتب الدراسية.

يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

- قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة (المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائى، الصف الأول الإعدادى) والمستجدين بكل الصفوف وهى قيمة اضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.

بالنسبة لإسترداد المصروفات بناء على المادة ٣٢ من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

- إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

- إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.