منتخب مصر: لا صحة لاعتزال محمد صلاح والشناوي دوليا بعد كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 02:24 مساءً - أكد مسئولو منتخب مصر، أنه لا صحة للأنباء التي ترددت مؤخرا حول إخطار محمد صلاح ومحمد الشناوى زملائهم في المنتخب باعتزال اللعب الدولي عقب كأس العالم 2026.

أوضح مسئولو المنتخب أنه لم يحدث أي حديث حول هذا الأمر، في ظل حالة الحزن التي تسيطر على الجميع وفي نفس الوقت التركيز علي المباراة المقبلة أمام نيجيريا التي يسعي المنتخب للفوز بها.

وكشف مسئولو منتخب مصر، أن محمد صلاح قائد المنتخب مستمر في المعسكر بالمغرب و مع البعثة المصري في كازابلانكا لخوض مباراة نيجيريا غدا السبت لتحديد المركز الثالث في أمم أفريقيا.

أوضح مسئولو المنتخب أن محمد صلاح لم يطلب العودة لليفربول الانجليزي بعد الخسارة من السنغال في نصف النهائي، لافتا إلى ان صلاح يلعب دورا مهما حاليا في دعم زملائه نفسيا بعد الخسارة خاصة وأنه قائد المنتخب.

وأبدى حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن رضاه التام على مستوى لاعبي المنتخب خلال مشوار البطولة، معربا عن شكره وتقديره لهم ولما بذلوه من مجهود كبير خلال المباريات ، مؤكدًا أنه لا يبحث عن المبررات والأعذار عقب الخسارة أمام السنغال ، لكن من حقه توضيح بعض الأمور.

وأوضح المدير الفني أن هناك فارق راحة بلغ 24 ساعة بين منتخب مصر والسنغال، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت والسفر أصابوا اللاعبين بالاجهاد و أثرا سلبا على إعادة الاستشفاء و الاستعداد، مؤكدًا على غياب العدالة في تحديد توقيتات المباريات خلال البطولة.

وأضاف حسام حسن أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، موضحًا أن من حقه المطالبة بمراجعتها

وشدد المدير الفني على أن منتخب مصر سيظل دائمًا منتخبًا كبيرًا بتاريخ بطولاته وإنجازاته.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على فخره باللاعبين وبما قدموه خلال البطولة، مشددًا على مواصلة العمل والتركيز فيما هو قادم.