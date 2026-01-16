بتوجيهات رئاسية.. مصر تطلق حملة كبرى لإعادة التعليم إلى غزة بعد انقطاع دام أكثر من عامين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 10:27 مساءً - أطلقت اللجنة المصرية، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حملة كبرى لدعم العملية التعليمية في قطاع غزة، في خطوة تستهدف إنقاذ مستقبل جيل كامل حُرم من التعليم لأكثر من عامين نتيجة الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة.

وتهدف الحملة إلى إنشاء مدارس ونقاط تعليمية مؤقتة في مختلف مناطق القطاع، مع تجهيزها بكافة الاحتياجات الأساسية لضمان استمرارية العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية. وتشمل الخطة توفير طاولات ومقاعد مدرسية، إلى جانب خيام مخصصة لإقامة فصول دراسية مؤقتة، بما يتيح استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة.

وأكدت اللجنة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الإنساني والتاريخي الذي تضطلع به مصر لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في ملف التعليم الذي يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية وبناء المستقبل. وتسعى الحملة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة قدر الإمكان، تساعد الطلاب على استئناف دراستهم وتقليل الآثار السلبية لانقطاع التعليم لفترات طويلة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة جهود مصرية متكاملة تستهدف التخفيف من معاناة أهالي غزة، ودعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم، باعتباره استثمارًا مباشرًا في الإنسان الفلسطيني وصموده في مواجهة التحديات الراهنة.