انفجار سخان وتسرب غاز يودي بحياة خمسة أشقاء داخل منزلهم بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 10:27 مساءً - شهدت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع خمسة أشقاء إثر انفجار سخان مياه وحدوث تسرب غاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال.

وكشف جيران الأسرة أن إحدى الفتيات كانت تستحم داخل الحمام أثناء نوم باقي أشقائها، قبل أن ينفجر سخان الغاز بشكل مفاجئ، ما تسبب في وفاة الطفلة على الفور، ثم تسرب الغاز إلى باقي أرجاء المنزل، وأدى إلى اختناق الأشقاء الأربعة الآخرين أثناء نومهم.

وأضاف الأهالي أن الأشقاء الخمسة كانوا يقيمون بمفردهم داخل المنزل، نظرًا لعمل والديهم خارج البلاد، فيما كانت خالتهم تتابع أحوالهم، وهي من اكتشفت الواقعة وأبلغت الجهات المختصة، قبل أن تصاب هي الأخرى بحالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثامين خمسة أطفال داخل منزلهم، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني، ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة الأولية، وسماع أقوال عدد من الأهالي، وبيان أسباب الوفاة، حيث تبين من الفحص المبدئي أن الوفاة ناتجة عن استنشاق الغاز المتسرب داخل المنزل. كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان السبب الدقيق للوفاة.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: إبراهيم (15 عامًا)، خديجة (14 عامًا)، رقية (13 عامًا)، مريم (12 عامًا)، وجنة (8 أعوام).

ولا تزال الأجهزة الأمنية تواصل فحص ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على أهالي القرية، بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة خمسة أشقاء في لحظات.