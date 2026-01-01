الرياض - كتبت رنا صلاح - ألقى اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كلمة خلال فعاليات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق “سيماف”، لتفقد أعمال التطوير، استهلها بالإعراب عن سعادته والهيئة العربية للتصنيع بتشريف رئيس مجلس الوزراء والحضور للمصنع.

رئيس الهيئة العربية للتصنيع: تطوير مصنع «سيماف» نقلة نوعية للصناعة الوطنية وفق رؤية مصر 2030

وفي كلمته، قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع: “نشهد اليوم تتويج جهود نعتز ونتشرف بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث مصنع (سيماف)، وفقًا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، وفي ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰؛ حيث أصبحت الهيئة العربية للتصنيع في عهد الجمهورية الجديدة صرحًا صناعيًا متطورًا يهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجي”.

وأضاف اللواء مختار عبد اللطيف: “ما نحن فيه اليوم لحظة من اللحظات الهامة للعبور نحو مستقبل أفضل وأمل جديد للصناعة الوطنية؛ حيث نجحت الهيئة العربية للتصنيع في تطوير وتحديث مصنع “سيماف”، الذي يعد أقدم المصانع المتخصصة في صناعة السكك الحديدية في المنطقة العربية والأفريقية”.

وخلال كلمته، أشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت في تنفيذ توجيهات الرئيس، من خلال خطة علمية طموحة، ترتكز على عدد من المحاور وهي: المحور الأول يتضمن تطوير البنية التحتية والهندسية للمصنع، بما يتلاءم مع تحديث خطوط الإنتاج ومنها إنشاء مصنع عربات البضائع بمساحة (٦٠٠٠) م ٢ ومجهز بأربعة خطوط سكك حديدية، وتجديد شبكة السكك الحديدية الداخلية بطول (١٤) كم.

بينما المحور الثاني يشمل تحديث خطوط الإنتاج والمعدات، وتدبير أحدث ماكينات التصنيع الرقمي، فيما يتضمن المحور الثالث إنشاء مركز التشغيل الرقمي وتزويده بأحدث ماكينة تشغيل آلي عملاقة وهي الأولى في مصر ذات خمسة محاور (صناعة ألمانية وتستخدم في تصنيع الإسطمبات وقطع الغيار الضخمة ذات الدقة العالية في صناعة السكك الحديدية – السفن توربينات ومحطات توليد الكهرباء ومصانع الحديد والصلب والأسمنت).

أما المحور الرابع الذي تحدث عنه رئيس الهيئة فيعني بتنفيذ رؤية مصر للتحول الرقمي؛ حيث تم إنشاء مركز متطور للبيانات الرئيسية بمصنع “سيماف”، وتجهيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؛ لربط خطوط الإنتاج ورقمنة جميع أنشطة المصنع، فضلًا عن المحور الخامس المتمثل في تنمية مهارات الكوادر البشرية من المهندسين والفنيين.

بينما يتضمن المحور السادس الخروج بالمنتجات إلى السوق العالمية، فبالإضافة إلى شهادات الجودة التي تحصل عليها مصنع سيماف، تم اعتماد المصنع بشهادة الاعتماد الدولية في مجال صناعات السكك الحديدية.

وعقب عرضه لمحاور التطوير، قال رئيس الهيئة: “يطيب لي التأكيد أن الإمكانات التصنيعية المتطورة التي يشهدها مصنع سيماف حاليًا تؤهله لتلبية احتياجات الجهات الصناعية المتنوعة وخاصة في مجال الحديد والصلب”.

وأضاف: “تهدي الهيئة العربية للتصنيع الرئيس هذا الصرح الصناعي الكبير والذي يعد وجهًا مشرقًا للصناعة الوطنية، وليستمر الذراع الصناعية الأولى للدولة في مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، كما أننا نحرص في الهيئة العربية للتصنيع على تعزيز الشراكة مع شركات القطاع الخاص وكبار المستثمرين، جنبًا إلى جنب مع شركات القطاع الحكومي والشركات العالمية، وستظل الهيئة تعمل بكل طاقاتها وقدراتها التصنيعية المتطورة؛ لتحقيق أعلى نسب التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج كقضية هامة تهتم بها الهيئة في مختلف مجالات وأنشطة عملها”.

وتوجه اللواء مختار عبد اللطيف بالشكر والعرفان للرئيس لدعمه الدائم والمستمر، لكل الجهود التي تبذلها الهيئة العربية للتصنيع في مجالات العمل المختلفة، كما توجه بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء لتوجيهاته المستمرة والسديدة للهيئة، كما وجه الشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المصرية لتعاونها الصادق مع كل مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

واختتم كلمته بقول: “تحيا مصر بالإيمان والعلم.. تحيا مصر بالعمل والإرادة.. تحيا مصر بالأمل نحو مستقبل أفضل ومشرق بإذن الله تعالى لمصرنا الحبيبة والتي تستحق المكانة الرائدة بين الأمم على مر العصور والأزمنة”.