أول سيدة تتولى منصب المدير العام لشركة مايكروسوفت.. ميرنا عصام الدين محمد عارف في مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 07:27 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين ميرنا عصام الدين محمد عارف ضمن قائمة النواب المعينين في مجلس النواب لعام 2025، لتضيف مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات على الساحة التشريعية.

تعد ميرنا عارف أول سيدة تتولى منصب المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، بعد خبرة تزيد على 22 عامًا في الشركات العالمية والهيئات الحكومية بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتشغل حاليًا منصب المدير العام الإقليمي لشركة مايكروسوفت في مصر منذ عام 2020، حيث تقود التحول الرقمي في مختلف القطاعات وتعزز ثقافة الابتكار والتنوع والاندماج.

قبل توليها هذا المنصب، شغلت ميرنا عدة مناصب قيادية، منها:

الرئيس التنفيذي لمجموعة أجهزة Surface في مايكروسوفت (2020).

المدير الإقليمي للتحول الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا (2017–2019).

مساعد وزير البترول لشؤون الاستثمار والتعاون الدولي في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية (2015).

المدير الإقليمي للأنظمة التقنية والحلول الهندسية في شركة إيمرسون الشرق الأوسط.

شغلت وظائف قيادية لشركة شلمبرجير حول العالم، أبرزها مدير التسويق العالمي للمشروعات البحرية، ومدير المبيعات الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط والمملكة المتحدة وإيرلندا.

إلى جانب منصبها في مايكروسوفت، تشغل ميرنا عضويات ومناصب بارزة، منها:

عضو مجلس إدارة بنك مصر وشركة رمضان للصناعات الدوائية (راميدا).

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عضو المجلس الاستشاري الأعلى لمستشفى الناس، والهيئة الاستشارية للمبادرة العالمية للأمم المتحدة "شباب بلد" في مصر.

الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر.

حصلت ميرنا على بكالوريوس علوم الحاسب الآلي (BSc) وماجستير إدارة الأعمال (MBA) من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتم اختيارها ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط 2024 من قبل مجلة فوربس.

ويُعد تعيينها في مجلس النواب خطوة جديدة لتكريم خبرتها الطويلة ودورها الرائد في دفع التحول الرقمي وتعزيز مشاركة المرأة في القيادة.