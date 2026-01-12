وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي والحوكمة القضائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 12:34 صباحاً - استقبل اليوم الاحد المستشار عدنان فنجري - وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة وفدًا من وزارة الداخلية بجمهورية العراق برئاسة اللواء الدكتور محمد سامي مظلوم - رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، لبحث سبل الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي وتقييم الأداء والتدريب والحوكمة القضائية، وذلك بحضور الدكتور فؤاد غازي مفوض نائب مندوب جمهورية العراق بجامعة الدول العربية، والسيد الزبير حايف سكرتير ثان السفارة ومساعدي وزير العدل المعنيين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد، مشيرا إلى عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التعاون المثمر بينهما في كافة المجالات.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الإشراف والتقييم القضائي، والاطلاع علي النُظم الإلكترونية والتقنية المُستخدمة في تحليل أداء المحاكم والقضاة والتطبيقات الإلكترونية المُخصصة لاستقبال الشكاوي ورفع الدعوي.

ومن جانبه، أشار رئيس الوفد العراقي إلى أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال التفتيش القضائي والتقييم، مشيدا بالخبرات المصرية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير والضيف الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل وترسيخًا لروح التعاون بين الجانبين.