«التصوف الإسلامي .. الأحوال والمقامات» محاضرة بمنظمة خريجي الأزهر للمتدربين من دولة باكستان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 07:27 مساءً - واصلت دورة "إعداد الداعية المعاصر وتفكيك الفكر المتطرف"، أعمالها اليوم، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، والموجهة لأئمة ودعاة دولة باكستان.

تضمنت الدورة محاضرة للدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تحت عنوان: "التصوف الإسلامي .. الأحوال والمقامات".

أوضح الدكتور مهنا خلال محاضرته: منهج التصوف كطريق للمعرفة، مستعرضاً مفهومه، وفضله، وفائدته في بناء الأمة، وثمرته، والدليل الشرعي عليه من الكتاب والسنة.

وبيّن أن هناك أسساً يقوم عليها السلوك الصوفي؛ مثل: لزوم العلم قبل العمل، والإخلاص في النية، ومحاسبة النفس، والتحقق بمقامات التوبة والزهد والتوكل والصبر، والحذر من الادعاء والغلو والانحراف عن السنة.

وأضاف، أن التصوف يعزز الأخلاق والمعرفة، ويعلم المسلم كيفية التعامل مع الحياة من خلال ذكر الله، والتفكر في عظمته.

وأكد أن التصوف دعوة للعودة إلى القيم الحقيقية، والابتعاد عن المادية والهوى، ليعيش الإنسان حياة متوازنة، تشبع الروح والعقل.

وفي ختام المحاضرة، طالب المتدربين بضرورة الاهتمام بالمناهج التربوية، واستعادة منظومة القيم الخلقية؛ فهي الضمان الحقيقي لإنجاح أي مشروع حضاري، والأساس في صناعة الإنسان.