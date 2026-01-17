مصر ونيجيريا يتعادلان سلبيا ويلجآن لركلات الترجيح لحسم برونزية أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 10:27 مساءً -

انتهت مباراة منتخب مصر ونيجيريا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025، بالتعادل السلبى، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة.

بداية المباراة جاءت سريعة من المنتخبين، ونجح تريزيجيه فى تهديد مرمى نيجيريا فى الدقيقة 5 من تمريرة لمحمد صلاح لكن الحارس يتصدى لها.

فى الدقيقة 15 أنقذ حارس مرمى نيجيريا مرماه من هدف محقق بعدما مرر محمد صلاح الكرة لمصطفى محمد لكن الحارس يتدخل فى الوقت المناسب، وفى الدقيقة 27 هدد محمد صلاح مرمى نيجيريا مجددا من تمريرة محمد هانى لكن الحارس ينقذ الموقف.

وفى الدقيقة 36 سجل أكون أدمز هدف تقدم نيجيريا من ضربة رأسية، قبل أن يلغى الحكم المغربى جلال جيد الهدف بسبب اعتداء مهاجم نيجيريا بالكوع على حمدى فتحى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، ألغى الحكم هدفا جديدا لمنتخب نيجيريا سجله لوكمان فى الدقيقة 46 بداعى التسلل، وسيطر منتخب نيجيريا على مجريات اللقاء فى الدقائق الأولى من الشوط الثانى وأمطر مرمى شوبير بأكثر من تسديدة لكن الأخير نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه.

وفى الدقيقة 60 دفع حسام حسن بالثنائى عمر مرموش ومحمود صابر بدلا من زيزو وتريزيجيه، كما دفع بابراهيم عادل بدلا من مصطفى محمد فى الدقيقة 74، وتبادل الفريقان الهجمات فى الدقائق الأخيرة ولكن دون جديد لينتهى الشوط الثانى بالتعادل السلبى ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

جاء التشكيل كالتالى:

حراسة مرمى منتخب مصر

مصطفي شوبير

خط الدفاع :

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

خالد صبحي

خط الوسط:

مهند لاشين

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

خط الهجوم

محمود تريزيجيه

محمد صلاح

مصطفى محمد

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمود صابر - محمد شحاته - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - عمر مرموش.