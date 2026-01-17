نيجيريا تحسم برونزية أمم أفريقيا على حساب مصر بركلات الترجيح بعد مباراة بلا أهداف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 10:27 مساءً - تُوّج منتخب نيجيريا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على منتخب مصر بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في نهايتها للنسور الخضر، مانحة إياهم البرونزية القارية.

وجاءت بداية اللقاء سريعة من الجانبين، وهدد منتخب مصر مرمى نيجيريا مبكرًا في الدقيقة الخامسة عبر تسديدة لمحمود تريزيجيه بعد تمريرة من محمد صلاح، إلا أن الحارس النيجيري تصدى للمحاولة. وواصل الفراعنة ضغطهم، حيث أنقذ حارس نيجيريا مرماه من هدف محقق في الدقيقة 15 عقب تمريرة صلاح إلى مصطفى محمد، قبل أن يعود ويتصدى لتسديدة جديدة من صلاح في الدقيقة 27.

وشهدت الدقيقة 36 إلغاء هدف لمنتخب نيجيريا أحرزه أكور أدامز برأسية، بعدما قرر الحكم المغربي جلال جيد احتساب مخالفة بداعي الاعتداء بالكوع على حمدي فتحي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا آخر لنيجيريا سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 46 بداعي التسلل، قبل أن يفرض المنتخب النيجيري سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق الأولى، مهددًا مرمى مصطفى شوبير بعدة تسديدات، تصدى لها الحارس المصري بنجاح.

وأجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر تغييرات هجومية في الدقيقة 60 بدخول عمر مرموش ومحمود صابر بدلًا من أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، ثم دفع بإبراهيم عادل بدلًا من مصطفى محمد في الدقيقة 74، إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية.

وفي ركلات الترجيح، نجح منتخب نيجيريا في التفوق بنتيجة 4-2، ليحصد الميدالية البرونزية، بينما اكتفى منتخب مصر بالمركز الرابع، مختتمًا مشواره في البطولة القارية.