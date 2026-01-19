التنمية المحلية: إزالة 5012 مخالفة لتعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 01:27 مساءً - تلقت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، تقريراً اليوم من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية خلال الأسبوع الأول منذ إنطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة ، المتغيرات المكانية غير القانونية ، التعديات على الأراضي الزراعية) والتي تنتهي في 27 /3/2026 بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة.

وأشارت د.منال عوض إلى نجاح المحافظات في إزالة 5012 مخالفة متنوعة خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 17 يناير 2026، وتتم المتابعة بصفة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية بالوزارة للبث المباشر لأعمال الإزالة ، ووحدة التقنين والتعديات من خلال المتابعة اليومية لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات.

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من د.سعيد حلمى عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية إلى أنه تم إزالة 3598 مخالفة من الحالات المستهدفة من بينها إزالة واسترداد 975 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 6066.85 ألف متر مربع وإزالة واسترداد عدد 272 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1991 فدان وإزالة 1212 متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة 149.2 ألف متر مربع وإزالة 133 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة 492 فدان وإزالة 1006 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 101 فدان .

كما أوضح التقرير أنه تم إزالة 1414 مخالفة فى المهد تتضمن إزالة وإسترداد عدد 363 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 74.1 ألف متر مربع وإزالة واسترداد 111 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1466 فدان وإزالة 343 متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة 37.5 ألف متر مربع وإزالة 9 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة 0.5 فدان وإزالة 589 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 42 فدان.

وشددت وزيرة التنمية المحلية ، على حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة في جميع المحافظات وعدم الحفاظ وحماية الرقعة الزراعية وعدم التهاون مع أى مخالفة تغيير طبيعة الأرض وتبويرها والبناء عليها.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية إلتزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات التي تم وضعها قبل إنطلاق الموجة الـ 28 والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ، ومنع عودة التعديات مرة أخرى أو أي تعد جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.