الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد تأشيرة الزيارة العائلية الوسيلة النظامية التي تتيح للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى لقضاء فترة مؤقتة برفقتهم داخل أراضي المملكة . وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص الجهات المختصة على تعزيز الروابط الأسرية، ومراعاة الجوانب الاجتماعية للمقيمين العاملين أو الدارسين أو المستثمرين في السعودية شجموع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الجوازات السعودية تعلن عن تحديثات جديدة في تأشيرة الزيارة العائلية .. وتفرض غرامة 50 ألف لمن يخالفها

أهمية تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

تكمن أهمية تأشيرة الزيارة العائلية في تمكين المقيم من الاجتماع بأسرته بشكل نظامي، مع ضمان التزام الزائرين بالأنظمة المعمول بها داخل المملكة. كما تساعد هذه التأشيرة على تنظيم دخول وخروج الزائرين، وضمان سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالإقامة.

الفئات التي يحق لها التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية

تقتصر تأشيرة الزيارة العائلية على الأقارب من الدرجة الأولى فقط، وذلك وفق ما حددته الأنظمة المعمول بها، وتشمل هذه الفئات:

الوالدين.

الزوجة.

الأبناء.

الأخوات في بعض الحالات.

ويشترط أن تتوافق بيانات الزائرين مع بيانات الكفيل المسجلة رسميًا، وأن تكون العلاقة مثبتة بالمستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية

يتطلب التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية تجهيز مجموعة من الوثائق الرسمية التي تساعد الجهات المختصة على مراجعة الطلب بدقة، وتشمل ما يلي:

جواز سفر ساري المفعول للزائر، ولا يُقبل الجواز المنتهي.

صورة واضحة من جواز سفر الزائر.

إقامة سارية المفعول للمقيم مقدم الطلب.

قائمة بأفراد الأسرة مع توضيح صلة القرابة وتوقيع الكفيل.

الفحص الطبي الذي يثبت خلو الزائر من الأمراض المعدية، عند طلبه.

خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية

تمر عملية التقديم بعدة مراحل منظمة، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان صحة البيانات، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية المعتمدة.

اختيار خدمة تأشيرة الزيارة العائلية.

تعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة بدقة.

إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة واضحة.

سداد الرسوم المقررة عبر وسائل الدفع المتاحة.

متابعة حالة الطلب حتى صدور الموافقة.

الشروط الأساسية لتأشيرة الزيارة العائلية

وضعت الجهات المختصة عددًا من الشروط التي يجب الالتزام بها عند التقديم على التأشيرة، ومن أبرزها:

تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الجهة الرسمية المختصة.

أن يكون الزائر من الأقارب من الدرجة الأولى.

ألا يتجاوز عمر الأبناء القادمين 18 عامًا.

الالتزام بأن تكون الزيارة لأغراض عائلية فقط.

عدم استخدام التأشيرة في العمل أو أداء الحج أو العمرة.

سداد الرسوم المحددة قبل إصدار التأشيرة.

الرسوم الخاصة بتأشيرة الزيارة العائلية

تختلف رسوم تأشيرة الزيارة العائلية حسب مدة الزيارة، وقد تم تحديدها بشكل واضح لتناسب احتياجات المقيمين، وتشمل:

زيارة لمدة شهر واحد: 2000 ريال سعودي.

زيارة لمدة ستة أشهر: 3000 ريال سعودي.

زيارة لمدة عام كامل: 5000 ريال سعودي.

العقوبات المقررة لمخالفي أنظمة تأشيرة الزيارة

أكدت إدارة الجوازات السعودية أن مخالفة أنظمة الإقامة أو تجاوز مدة تأشيرة الزيارة تُعد مخالفة جسيمة، وتترتب عليها عقوبات تختلف حسب عدد مرات التكرار، وجاءت على النحو التالي:

المخالفة الأولى: غرامة مالية تصل إلى 15,000 ريال سعودي.

المخالفة الثانية: غرامة قدرها 25,000 ريال سعودي مع السجن لمدة ثلاثة أشهر.

المخالفة الثالثة: غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي مع السجن لمدة ستة أشهر.

نصائح مهمة لتجنب المخالفات

لضمان تجربة آمنة ونظامية، يُنصح بالالتزام بعدد من الإرشادات المهمة، من بينها:

التأكد من صلاحية جوازات السفر والإقامات قبل التقديم.

مغادرة الزائر قبل انتهاء مدة التأشيرة.

عدم ممارسة أي نشاط مخالف لغرض الزيارة.

الاحتفاظ بنسخة من الموافقة وإيصالات السداد.

في الختام، تُعد تأشيرة الزيارة العائلية من الخدمات المهمة التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري للمقيمين داخل المملكة، شريطة الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها لتفادي أي مخالفات أو عقوبات.