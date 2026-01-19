الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أربعة شبان من مدينة نابلس.

قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من نابلس

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، ودهمت منازل عدة في المنطقة الشرقية، واعتقلت كلا من: قسام أبو غليون، وفارس كلبونة، وأحمد هزيم قرب نادي الفروسية، وعمرو طيراوي من مخيم بلاطة.



