رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 03:30 مساءً - وجه المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، كلمة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، استهلها بتوجيه التحية لأعضاء المجلس قائلاً: "السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر؛ أيام ويهل علينا الخامس والعشرون من يناير هذا اليوم الذي تتزامن معه الذكرى الرابعة والسبعون لعيد الشرطة المصرية، يوم نحتفي فيه بأعظم قيم التضحية والبطولة والفداء، نحتفي بذكرى تضحيات رجال وقفوا كالجبال الشامخة في وجه العدوان الغاشم، وقدموا أرواحهم فداء للوطن في ملحمة الإسماعيلية الخالدة عام 1952 التي ستظل شعلة متجددة تذكر الأجيال تلو الأجيال بأن أرض الوطن وسيادته أغلى من النفس وأعز من الروح".

وتابع في كلمته: "ورجال الشرطة المصرية اليوم هم امتداد راسخ لهذه الروح الوطنية العظيمة وحراس أوفياء لمسار التنمية الشاملة الذي تبتغيه بلادنا فهم يقفون على خطوط المواجهة الداخلية للحفاظ على أمن المواطن واستقرار المجتمع ضحوا بأرواحهم في معركة مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره ليوفروا للوطن والمواطنين مناخا آمنا ومستقرا يسير خلاله الوطن بثبات في حاضره ليبني مستقبله بحكمة واقتدار".

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ: "ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وإلى أعضاء هيئة الشرطة المصرية الأوفياء وموجها تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الواجب ولأسرهم الصابرة داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته".

وتابع المستشار رئيس المجلس في سياق متصل: "السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر؛ كما يتزامن هذا اليوم أيضا مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير هذه الثورة التي كادت أن تتعرض للاختطاف على يد جماعة ضالة سعت إلى مصادرة إرادة الأمة والنيل من هويتها غير أن الأمة المصرية أثبتت مرة بعد مرة أن وعيها أصلب من أن يستباح وأن هويتها أبقى من أن تصادر فقيض الله لهذا الوطن رجالا أوفياء صانوا الدولة وحموا الهوية واستعادوا للشعب حقه يوم أحاطوا بثوار الثلاثين من يونيو بسياج من الوطنية والعزة والكرامة وبهذه المناسبة أتقدم إلى الشعب المصري جميعه بخالص التهاني وأطيب الأمنيات".

واختتم رئيس مجلس الشيوخ كلمته قائلاً: "حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء وأدام على وطننا العزيز الأمن والأمان والاستقرار".