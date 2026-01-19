وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 03:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يوم الاثنين ١٩ يناير.

قدم الوزير عبد العاطى التهنئة للسيد المستشار هشام بدوي بمناسبة تولي سيادته مهام منصبه الجديد رئيساً لمجلس النواب ولبدء الدورة التشريعية الجديدة للمجلس، معرباً عن التقدير للتعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج.

واكد الوزير عبد العاطى حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان النوعية المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج، مشيرا في هذا السياق إلى المبادرات المختلفة التي تم تدشينها خلال الفترة الأخيرة مع مختلف الجهات الوطنية والتي تهدف إلى التيسير على المصريين بالخارج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بما في ذلك التوسع في رقمنة الخدمات، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الوزارة لرعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.

وأكد وزير الخارجية توجيهاته المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة بأهمية تعزيز التعاون مع اللجان البرلمانية في مجلس النواب، لمناقشة التحديات الإقليمية والدولية والملفات ذات الأولوية المرتبطة برعاية مصالح المواطنين في الخارج، ودعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، منوها إلى الحرص على عقد لقاءات دورية مع نواب مجلسى النواب والشيوخ.

ودعا إلى مواصلة التعاون خلال الفترة المقبلة لتكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة مع مختلف الدول وتدشين المزيد من جمعيات الصداقة البرلمانية مع مصر.

وشدد الوزير عبد العاطي على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية البرلمانية لدعم المواقف الوطنية إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما استعرض الجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة والبعثات المصرية في الخارج لتنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة للمصريين في الخارج فى ١٣٩ بعثة دبلوماسية حول العالم.

وفى نهاية اللقاء، قام الوزير عبد العاطي بإهداء السيد رئيس مجلس النواب نسخة من الكتاب الذى اصدرته وزارة الخارجية بعنوان "الاتزان الاستراتيجى، ملامح من السياسة الخارجية المصرية فى عشر سنوات" والذى يتناول مفهوم الاتزان الاستراتيجى الذى أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتباره الإطار الرئيسى الحاكم للسياسة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى كتاب "الزيارات الخارجية الرسمية للسيد رئيس الجمهورية فى عقد من الزمن ٢٠١٤-٢٠٢٤".