ضبط 13 عنصرًا إجراميًا بحملة أمنية موسعة على تجار المخدرات بوادي حوف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 10:23 مساءً - واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، حيث شنت حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي ومتجري المخدرات بمنطقة وادي حوف التابعة لدائرة حلوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 متهماً، وبحوزتهم قرابة 2 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة شملت (حشيش – آيس – شادو)، كما تم ضبط 3 فرد خرطوش و7 أسلحة بيضاء بحوزة المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، فيما أكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات المكثفة لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الأمن والاستقرار.