لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

رئيس جامعة القاهرة يطمئن المرضى ويوجه بالتحقيق بعد حريق محدود بقصر العيني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 11:24 مساءً - شهدت مستشفى الاستقبال والطوارئ بـ قصر العيني حادث حريق محدود تم التعامل معه سريعًا دون وقوع إصابات، حيث تحركت إدارة جامعة القاهرة بشكل فوري للاطمئنان على المرضى وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية

وفي هذا السياق، أجرى محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية لمتابعة حالة المرضى الذين تم نقلهم بشكل احترازي إلى عدد من الأقسام، مؤكدًا استقرار حالتهم الصحية وعدم تأثر مستوى الرعاية المقدمة لهم

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة قيادات القطاع الطبي، حيث تم تفقد أماكن توزيع المرضى داخل أقسام الرعاية المختلفة، والتأكد من انتظام الخدمات الطبية بكفاءة، وسط إشادة بسرعة استجابة الفرق الطبية والتعامل الاحترافي مع الموقف

وأكدت إدارة المستشفيات أن عملية الإخلاء تمت وفق خطة طوارئ مُعدة مسبقًا، شملت نقل المرضى إلى عدة أقسام بينها الرعاية المركزة، مع إعادة توزيعهم بشكل آمن ومنظم، بما يعكس جاهزية منظومة الطوارئ وقدرتها على التعامل مع الأزمات

ومن جانبه، أوضح حسام صلاح عميد كلية الطب أن جميع المرضى في حالة مستقرة، ولم يتم تسجيل أي مضاعفات جراء الحادث، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية نفذت عملية النقل وفق معايير دقيقة لضمان السلامة الكاملة

وفي إطار الوقوف على أسباب الحادث، وجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة للتحقيق في ملابسات الواقعة، خاصة ما يتعلق باحتمالية حدوث ماس كهربائي، مع إعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا

وأكدت إدارة الجامعة استمرار العمل داخل المستشفيات بكامل طاقتها، مع الالتزام بتعزيز إجراءات السلامة حفاظًا على المرضى والأطقم الطبية


 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

