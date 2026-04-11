البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 11:24 مساءً -  

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، لترؤس قداس عيد القيامة المجيد، وسط أجواء احتفالية مبهجة وحضور كثيف من الأقباط الذين استقبلوه بفرحة كبيرة داخل الكاتدرائية.

 

 

ورافق البابا تواضروس خلال وصوله عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، حيث اصطفوا للمشاركة في صلوات القداس، في مشهد كنسي مهيب يعكس أهمية المناسبة في حياة الكنيسة القبطية.

 

حضور رسمي وديني يعكس الوحدة الوطنية

 

وشهد القداس حضور عدد من مشايخ الأزهر الشريف وقيادات وزارة الأوقاف المصرية، إلى جانب شخصيات عامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في صورة تعبر عن التلاحم الوطني بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

 

فرحة عارمة بين الأقباط داخل الكاتدرائية

 

وسادت أجواء من البهجة والفرح بين الأقباط، الذين حرصوا على الحضور المبكر للمشاركة في القداس، مرددين الترانيم والصلوات التي تعبر عن فرحتهم بعيد القيامة، أحد أهم الأعياد المسيحية.

 

رسائل محبة وسلام من قلب الكنيسة

 

ويحمل قداس عيد القيامة رسائل روحية وإنسانية تدعو إلى المحبة والسلام والتسامح، مؤكدًا على القيم المشتركة التي تجمع المصريين، وترسخ مبادئ العيش المشترك والاستقرار.

