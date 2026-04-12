طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف أخبار مصرية

مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال في غياب مرموش "فيديو"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال في غياب مرموش "فيديو"

مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال في غياب مرموش "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 10:27 مساءً - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي بثلاثية نظيفة، في القمة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد مان سيتي

انتهى الشوط الأول سلبيا وفي الشوط الثاني سجل السيتي 3 أهداف متتالية عبر كل من نيكو أوريلي ومارك جويهي وجريمي دوكو في الدقائق 51 و57 و68 على الترتيب.

وشهد تشكيل مان سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتيزنز أمام البلوز، وبقى على دكة البدلاء ولم يشارك حتى نهاية اللقاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: سانشيز في حراسة المرمى، ثم جوستو، فوفانا، هاتو، كوكوريا، كايسيدو، سانتوس، استيفاو، بالمر، نيتو، بيدرو.

دوناروما في حراسة المرمى، ثم جيهي، خوسانوف، أورايلي، نونيز، رودري، سيمينيو، بيرناردو سيلفا، دوكو، ريان شرقي، هالاند.

مباراة تشيلسي ضد مان سيتي

بهذه النتيجة واصل مانشستر سيتي الضغط على المتصدر أرسنال بالوصول للنقطة 64 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر برصيد 70 نقطة والذي تعثر السبت بالخسارة امام بورنموث 2-1.

وعاد الأمل إلى مانشستر سيتي بعد خسارة أرسنال، إذ يحتاج فريق المدرب بيب جوارديولا للفوز بمبارياته المقبلة للتتويج بلقب البريجيرليج بغض النظر عن نتائج أرسنال، علما بأن السيتي لديه مباراة مؤجلة وكذلك لديه مباراة ضد أرسنال.

في المقابل، يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة.

ويعيش مانشستر سيتي حالة معنوية مرتفعة بعد التتويج بكأس الرابطة على حساب أرسنال، ثم العرض الكاسح أمام ليفربول برباعية نظيفة ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

 

 


 
امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

وزير الزراعة يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية

أخبار ذات صلة

0 تعليق