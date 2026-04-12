مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال في غياب مرموش "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 10:27 مساءً - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي بثلاثية نظيفة، في القمة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول سلبيا وفي الشوط الثاني سجل السيتي 3 أهداف متتالية عبر كل من نيكو أوريلي ومارك جويهي وجريمي دوكو في الدقائق 51 و57 و68 على الترتيب.

وشهد تشكيل مان سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتيزنز أمام البلوز، وبقى على دكة البدلاء ولم يشارك حتى نهاية اللقاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: سانشيز في حراسة المرمى، ثم جوستو، فوفانا، هاتو، كوكوريا، كايسيدو، سانتوس، استيفاو، بالمر، نيتو، بيدرو.

دوناروما في حراسة المرمى، ثم جيهي، خوسانوف، أورايلي، نونيز، رودري، سيمينيو، بيرناردو سيلفا، دوكو، ريان شرقي، هالاند.

مباراة تشيلسي ضد مان سيتي

بهذه النتيجة واصل مانشستر سيتي الضغط على المتصدر أرسنال بالوصول للنقطة 64 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر برصيد 70 نقطة والذي تعثر السبت بالخسارة امام بورنموث 2-1.

وعاد الأمل إلى مانشستر سيتي بعد خسارة أرسنال، إذ يحتاج فريق المدرب بيب جوارديولا للفوز بمبارياته المقبلة للتتويج بلقب البريجيرليج بغض النظر عن نتائج أرسنال، علما بأن السيتي لديه مباراة مؤجلة وكذلك لديه مباراة ضد أرسنال.

في المقابل، يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة.

ويعيش مانشستر سيتي حالة معنوية مرتفعة بعد التتويج بكأس الرابطة على حساب أرسنال، ثم العرض الكاسح أمام ليفربول برباعية نظيفة ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.