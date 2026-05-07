خالد هاشم: إجراءات جديدة لتطوير وتيسير التراخيص الصناعية

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 02:55 صباحاً - يارا الجنايني_ قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إجراءات التراخيص الصناعية لتسهيل وتسريع حصول المستثمرين على الموافقات اللازمة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الصناعي.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن هناك تحديًا قائمًا يتعلق بتوفير المرافق والبنية التحتية للأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا حصر المناطق على مستوى الجمهورية التي تعاني من نقص في المرافق، ووضع خطط عاجلة لتطويرها وترفيقها.

وأضاف أن هذه الخطط تأتي ضمن أولويات الدولة لضمان تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار الصناعي، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية بالمناطق الصناعية، بما يدعم التوسع في الإنتاج وجذب الاستثمارات الجديدة.

