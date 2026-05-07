تدريبات استشفائية للاعبي الأهلى فى المران السري وسط تواجد إمام عاشور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 01:24 صباحاً - خضع لاعبو فريق الأهلي الأساسيون الذين شاركوا في مباراة إنبي لتدريبات استشفائية اليوم، وذلك عقب الفوز على الفريق البترولي أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما تواجد الثنائي إمام عاشور وأحمد رمضان بيكهام في مران اليوم -الذى فرض عليه توروب السرية، وكان تدريبا مغلقا- بعد خضوعهما للأشعة عصرًا تحت إشراف طبيب الفريق، وذلك قبل التوجه إلى مقر النادي لخوض التدريبات.

وغادر الثنائى إمام عاشور وأحمد رمضان بيكهام الملعب أثناء مواجهة إنبى بسبب تعرضهما للإصابة.

الأهلى يلاقى المصرى فى ختام الدورى

يلتقى فريق الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدى، في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجارى، وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساء.