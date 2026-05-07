نائب برلمانى: وزير الصحة الأكثر حرصًا على التعاون مع السلطة التشريعية وسعيه المستمر لحل المشكلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 01:24 صباحاً - قال النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن الدكتور خالد عبدالغفار يُعد من أكثر وزراء الحكومة حرصًا على لقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى سعيه المستمر لحل المشكلات التي تواجههم في دوائرهم الانتخابية.

حضور كثيف في اللقاء الأسبوعي

وأكد عبدالعزيز، في بيان صحفي اليوم، أن عدد النواب المشاركين في اللقاء الأسبوعي لوزير الصحة كان كبيرًا للغاية، نتيجة حرص الوزير على عقد هذه اللقاءات بشكل منتظم، ما شجع النواب على الحضور بكثافة لعرض مطالب المواطنين والعمل على حلها.

نقل الاجتماع بسبب الزحام

وأشار إلى أن الإقبال الكبير دفع الوزير إلى نقل الاجتماع من قاعة الاجتماعات إلى القاعة الكبرى بالدور الأرضي في الوزارة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب بين بعض النواب بسبب التنظيم.

إشادة بالأداء وتطور المنظومة الصحية

وشدد النائب على أن وزير الصحة يُعد من أكثر الوزراء حرصًا على اللقاء الأسبوعي، مؤكدًا أن المنظومة الصحية شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال فترة ولايته، بدعم من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمساندة المجتمع المدني.

ووصف عبدالعزيز وزير الصحة بـ"المحترم"، مؤكدًا أن النواب يشعرون بارتياح في التعامل معه، نظرًا لحرصه على الاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها.