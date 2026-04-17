وزارة التعليم تكشف تفاصيل التحسين بالثانوية لطلاب مدارس المتفوقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 02:24 صباحاً - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل منح طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا فرصتين امتحانيتين أو التحسين وكيفية حساب التقدير للطلاب بنهاية الامتحانات.

وقالت الوزارة إنه يمنح طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحان كل مادة من المواد المحتسبة في معدل الدرجات، ويحتسب للطالب التقدير والنقاط الأعلى الذي حصل عليها بين الفرصتين.

وقالت الوزارة إن للطالب حرية دخول أي فرصة من الفرصتين، موضحة أن الفرصة الثانية مجانية، قائلة: للطالب الحق في دخول الفرصتين حسب رغبته وتحتسب له النقاط الأعلى، كما أن الدخول اختياري وليست هناك أي رسوم إضافية مطلقا للفرصة الثانية، والطالب الذي يحصل على النقاط الكاملة (تقدير A و 4 نقاط) في الفرصة الأولى لن يدخل الفرصة الثانية حيث لا مجال لتحسين درجاته.

كيفية حساب معدل الدرجات والتقديرات

وأوضحت الوزارة أنه يحسب معدل الدرجات (GPA) النهائي لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من (أربع نقاط) ولكل مادة محتسبة، يمنح الطالب تقديرا طبقا للآلية التالية: الراسب يمنح تقدير (F)، ويحتسب له صفر نقاط، والتقديرات والنقاط: يحسب مدى درجات النجاح بطرح درجة النجاح من أعلى درجة حصل عليها الطلاب في الجلسة الامتحانية الخاصة بالمادة، ويتم ترتيب الطلاب الناجحين تنازليا، ويقسم مدى درجات النجاح إلى (10) شرائح متساوية، وتمنح التقديرات والنقاط تنازليا حسب الشرائح، طبقا لما يلي:

تتضمن عشر شرائح تبدأ بالشريحة الأعلى (1) وهي تقدير A مقابل 4.0 نقاط، ثم الشريحة (2) بتقدير A- مقابل 3.7 نقاط، تليها الشريحة (3) بتقدير +B مقابل 3.3 نقاط، ثم الشريحة (4) بتقدير B مقابل 3.0 نقاط، ثم الشريحة (5) بتقدير B- مقابل 2.7 نقاط، وتأتي بعدها الشريحة (6) بتقدير +C مقابل 2.5 نقاط، ثم الشريحة (7) بتقدير C مقابل 2.0 نقاط، تليها الشريحة (8) بتقدير C- مقابل 1.7 نقطة، ثم الشريحة (9) بتقدير D مقابل 1.3 نقطة، والشريحة الأدنى (10) بتقدير D- مقابل 1.0 نقطة، بينما يُعد الطالب راسبًا عند حصوله على تقدير F بنقاط 0.0.

ويحسب المعدل العام (GPA) من خلال المتوسط الحسابي للنقاط (Grade Points) التي يحصل عليها الطالب في كل مادة محتسبة.

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا حيث يبدأ امتحان الفرصة الأولى 16 مايو المقبل.