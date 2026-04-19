أخبار مصرية

مصر تستنكر استهداف قوة الأمم المتحدة في لبنان

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 12:34 صباحاً - تعرب جمهورية مصر العربية عن استنكارها للهجوم الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" والذي وقع في جنوب لبنان اليوم السبت ١٨ أبريل وأسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين. 

 

وتشدد مصر على رفضها الكامل لأي استهداف ينال من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في

 لبنان، وتؤكد على ضرورة تمكين قوات اليونيفيل من الاضطلاع بمهامها لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.

 

وتتقدم مصر بخالص تعازيها للحكومة الفرنسية الصديقة في مقتل العسكري الفرنسي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

 

 

أحمد صلاح

Advertisements

