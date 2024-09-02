الصحة : تقديم الخدمات الطبية لـ 121 ألف مريض بمستشفيات الأمراض الصدرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بمستشفيات الأمراض الصدرية بجميع المحافظات لـ 121 ألف و908 مريض، من ضمنهم 117 ألف و52 بالعيادات الخارجية والطوارئ، و 4 الاف و856 بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، خلال شهر يوليو الماضي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم خدمة الأشعة بمختلف أنواعها لـ 35 ألف و481 مريض، كما تم عمل 202 منظار شعبي وصدري، لافتاً أنه تم القيام بـ 300 جراحة صدر من ضمنهم 18 جراحة كبرى و 15جراحة ذات مهارة فائقة.

من جانبه أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم مناظرة 599 حالة عن طريق التشخيص عن بعد بــ 8 مستشفيات ، وهم صدر المعمورة ومنوف ودمنهور وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ، وذلك لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تطويع الحلول التكنولوجية.

فيما قال الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم تدريب 92 متدرب من خلال البرامج التدريبية المختلفة خلال الشهر نفسه، والتي تضمنت تدريب 50 طبيب من الأطباء المسئولين عن مكافحة الدرن والإيدز بالمحافظات ، بهدف التعاون فى مجال الكشف المبكر، وتقديم العلاج الأمثل للفئات الأكثر خطورة وللقضاء على الأمراض المعدية.

وأضاف أنه تم تدريب 24 من الأطباء والصيادلة الكلينيكال من العاملين بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية، للتدريب على مهارات البحث العلمى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى العاملين بها ، ولما له من أثر على الإرتقاء بمنظومة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.