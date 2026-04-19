نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في قمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 01:34 صباحاً - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه تشيلسي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ملخص مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

بدأت المباراة بإيقاع متوسط، قبل أن يتلقى تشيلسي ضربة مبكرة بعد إصابة لاعبه إستيفاو ويليان في الدقيقة 17، ليضطر الجهاز الفني لإجراء تبديل اضطراري بمشاركة أليخاندرو جارناتشو بدلًا منه، وهو ما أثر نسبيًا على توازن الفريق في الشوط الأول.

وظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي حتى الدقيقة 43، عندما تمكن ماتيوس كونيا من فك شفرة الدفاع اللندني، مسجلًا هدف التقدم لمانشستر يونايتد بعد تمريرة مميزة من برونو فرنانديز، لينهي الشياطين الحمر الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول تشيلسي العودة في النتيجة مستفيدًا من استحواذ أكبر على الكرة، إلا أن محاولاته افتقدت للفاعلية الهجومية أمام مرمى الضيوف، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد لمانشستر يونايتد، الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، ليعزز موقعه في المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 48 نقطة في المركز السادس، لتتعقد مهمته في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.