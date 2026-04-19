الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بأبو النمرس.. حماية لصحة المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 12:34 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن إغلاق المراكز التالية:

- التعافي أولًا (ديتوكس)

- التعافي أولًا (هاف واي)

- حياة جديدة (ديتوكس)

- حياة جديدة (هاف واي)

- الأبطال (ديتوكس)

- التغيير (ديتوكس)

- التغيير (هاف واي)

- النور ( ديتوكس )

- النور ( هاف واي )

- باب نجاح (ديتوكس)

- باب نجاح (هاف واي)

- حياة مختلفة (ديتوكس)

- حياة مختلفة (هاف واي)

- الحياة (ديتوكس)

- الحياة (هاف واي)

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية بجميع المحافظات.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى أن المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية وقانون الصحة النفسية، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يشكل خطرًا على النزلاء.

ودعا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي مركز قبل التوجه إليه، أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب) أو الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.