اطّلع على نتيجة مباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 01:34 صباحاً - حجز فريق الجيش الملكي مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، بعدما تفوق في مجموع مباراتي نصف النهائي على حساب نهضة بركان، رغم خسارته في لقاء الإياب، وأُقيمت مواجهة العودة على ملعب نهضة بركان.

ملخص مباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان

نجح أصحاب الأرض في تحقيق الفوز بهدف دون رد، إلا أن هذا الانتصار لم يكن كافيًا لتعويض خسارة الذهاب التي انتهت لصالح الجيش الملكي بثنائية نظيفة، ليحسم الفريق العسكري بطاقة التأهل إلى النهائي بمجموع 2-1.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب ياسين لبحيري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، تم احتسابها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، ليمنح فريقه الأمل خلال اللقاء، إلا أن محاولات نهضة بركان لم تكتمل بسبب صلابة دفاع الجيش الملكي الذي نجح في الحفاظ على تقدمه في مجموع المباراتين.

وشهدت المباراة صراعًا تكتيكيًا واضحًا، حيث حاول نهضة بركان الضغط هجوميًا منذ البداية لتعويض فارق الهدفين، بينما اعتمد الجيش الملكي على التمركز الدفاعي الجيد وإدارة المباراة بذكاء، مستفيدًا من نتيجة الذهاب التي منحته أفضلية كبيرة.

منافس الجيش الملكي في النهائي

وبهذا التأهل، يضرب الجيش الملكي موعدًا في النهائي مع ماميلودي صن داونز، الذي تأهل بدوره على حساب الترجي التونسي، لتتجه الأنظار إلى مواجهة قوية مرتقبة على لقب البطولة القارية.