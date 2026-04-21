متحدث الوزراء: أى مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 10:35 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي استعرض خلاله رؤية الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة، ومحددات السياسة الخارجية، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتخذة لدعم المواطن المصري.

التداعيات الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن بيان الحكومة تناول بشكل شامل المؤشرات الاقتصادية العالمية ومدى تأثر العالم والمنطقة ومصر بالتداعيات والأحداث الإقليمية الراهنة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء استعرض الإجراءات التي اتخذتها مختلف الدول لمواجهة هذه التداعيات، لا سيما في قطاع الطاقة، مسلطًا الضوء على الإجراءات الاستباقية والمستقبلية التي اتخذتها وتتخذها الدولة المصرية.

وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء شدد في بيانه على أولوية دعم المواطن، مشيراً إلى الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تهدف بشكل أساسي إلى التخفيف عن كاهل المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية الناتجة عن الأزمات العالمية.

أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء جدد التأكيد على الثوابت المصرية الراسخة في ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وشدد البيان على دعم مصر الكامل للأشقاء في دول الخليج العربي، وتعزيز صمودهم في مواجهة أي تصعيد أو هجمات، مؤكداً إدانة مصر التامة لكافة الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج على جميع المستويات.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة بوضوح أن "أمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، محذراً من أن أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً وصريحاً للاستقرار الإقليمي بأسره.

جهود دبلوماسية وتغليب للحلول السلمية

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية تتحرك بفاعلية على مسار دبلوماسي موازٍ؛ حيث تقوم بالتنسيق المكثف مع كافة القوى الإقليمية والدولية للدفع نحو مسار تفاوضي وسياسي يهدف إلى وقف التصعيد واحتواء الأزمات، وأكد أن السياسة الخارجية المصرية تعتمد دائماً على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول السلمية في تسوية كافة الأزمات، وهي المبادئ التي لطالما أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المناسبات المحافل الدولية.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن رئيس الحكومة أنهى بيانه بالتأكيد على أهمية التعاون الوثيق والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وأعرب عن انفتاح الحكومة التام وترحيبها بتلقي ودراسة أي ملاحظات أو توصيات يطرحها السادة النواب، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن لتجاوز التحديات الراهنة.