وكالة الطاقة الدولية: التقلبات في الأسواق قد تستمر لعامين

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:13 صباحاً - العربية نت _ قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، إن الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل يتسبب في أسوأ أزمة طاقة يواجهها العالم على الإطلاق.

وأضاف بيرول، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، بثت اليوم الثلاثاء: “هذه بالفعل أكبر أزمة في التاريخ”، وتابع: “الأزمة ضخمة بالفعل، إذا جمعنا بين آثار أزمة النفط وأزمة الغاز المرتبطة بروسيا”.

وأوضح بيرول أن التقلبات في أسواق الطاقة العالمية قد تستمر لمدة تصل إلى عامين، حتى في حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وفقاً لوكالة “”.

كما جاءت هذه الأزمة لتضاف إلى آثار الحرب الروسية مع أوكرانيا، التي قطعت بالفعل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكان بيرول قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يرى أن الوضع الحالي في أسواق الطاقة العالمية أسوأ من الأزمات السابقة في أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة.

وفي مارس الماضي، وافقت وكالة الطاقة الدولية على سحب كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

