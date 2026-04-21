الذهب يتراجع متأثراً بارتفاع الدولار

الذهب يتراجع متأثراً بارتفاع الدولارتراجعت أسعار الذهب، اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد السندات، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2 بالمئة إلى 4724.31 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.8 بالمئة إلى 4743.50 دولار.

وارتفع الدولار اليوم مما زاد من كلفة السلع المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من واحد بالمائة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 4 بالمئة إلى 76.63 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين بنسبة 2.6 بالمئة إلى 2035 دولارا، وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة ليصل إلى 1538.78 دولار.