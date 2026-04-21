أخبار اليمن : إعلان قائمة منتخب اليمن للنهائيات الآسيوية

إعلان قائمة منتخب اليمن للنهائيات الآسيوية
استقر الجهاز الفني للمنتخب اليمني للناشئين لكرة القدم على القائمة النهائية للمنتخب الذي سيغادر صنعاء لخوض معسكر تدريبي خارجي قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً.
ويلعب ناشئو اليمن في النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة التي تقام منافساتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو المقبل، وتضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات.
وكان الأحمر الصغير اختتم معسكراً تدريبياً في العاصمة صنعاء استمر 5 أسابيع، خاض فيه عدد من المباريات الودية مع أندية أهلي ووحدة صنعاء واليرموك.
وضمت القائمة النهائية 23 لاعباً لخوض غمار المعترك القاري، هم: وسام الأصبحي، خالد دوكم، عمرو وسيم، أكرم خالد، علي المغدي، خالد رزق، محمد شفيع، أحمد نعمان، محسن سالم، عمر الحكمي، فهيم زهير، سيلان بشير، أيمن العبادي، صابر سند، أحمد العبسي، علي شفيق، إبراهيم أنور، أحمد ناصر، القسام محمد النوم، محمد صادق، هيثم توفيق، عبدالرحمن رمزي، عمار عبيد.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب خلال الأيام المقبلة إلى الطائف، للدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل انطلاق البطولة.
