7 علامات تشير إلى مقاومة الإنسولين في الجسم

تُعد مقاومة الإنسولين من المشكلات الصحية الصامتة التي قد تمر دون ملاحظة في بدايتها، لكنها تؤدي بمرور الوقت إلى اضطرابات خطيرة مثل السكري من النوع الثاني وزيادة الوزن وصعوبة فقدانه، وتحدث هذه الحالة عندما لا تستجيب خلايا الجسم لهرمون الإنسولين بشكل طبيعي، ما يجعل الجسم ينتج كميات أكبر للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

ووفقًا لما ورد في موقع «Medical News Today»، إليك أبرز العلامات التي قد تشير إلى وجود مقاومة للإنسولين، ومنها:

1- زيادة الوزن المفاجئة أو صعوبة فقدانه

زيادة الوزن خصوصًا في منطقة البطن وصعوبة فقدانه من علامات مقاومة الإنسولين في الجسم حيث تتراكم الدهون نتيجة ضعف استجابة الجسم للإنسولين.

2- الشعور الدائم بالجوع بعد الأكل

الشعور الدائم بالجوع بعد الأكل يكون غالبًا بسبب اضطراب مستويات السكر في الدم، ما يجعل الجسم يطلب مزيدًا من الطعام.

3- التعب المستمر وقلة التركيز

من علامات مقاومة الإنسولين التعب المستمر وقلة التركيز، إذ لا يتمكن الجسم من استخدام الجلوكوز بكفاءة كمصدر للطاقة.

4- ظهور بقع داكنة على الجلد

عند الإصابة بمقاومة الإنسولين تظهر بقع داكنة على الجلد خاصة في مناطق الرقبة والإبطين، وتُعرف هذه الحالة باسم «الشواك الأسود».

5- ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

لأن مقاومة الإنسولين ترتبط غالبًا بمتلازمة التمثيل الغذائي التي تشمل هذه الاضطرابات، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

6- زيادة محيط الخصر

إذ تشير بعض الدراسات إلى أن تراكم الدهون الحشوية من أبرز علامات مقاومة الإنسولين.

7- تغيرات في الشهية والمزاج

تحدث تغيرات الشهية والمزاج نتيجة اضطراب توازن السكر في الدم وتأثيره على الهرمونات العصبية.