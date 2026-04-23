اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 11:32 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، يوم الخميس ٢٣ أبريل، للتشاور حول مستجدات الأوضاع في لبنان الشقيق وتنسيق الجهود الرامية لخفض التصعيد.

وتناول الاتصال جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الراهن والبناء عليه، حيث شدد وزير الخارجية في هذا الإطار على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، والتوقف عن أية خروقات من شأنها تقويض جهود التهدئة، مؤكدا ضرورة مواصلة وتكثيف المساعي الإقليمية والدولية لتمديد وقف اطلاق النار وصولا إلى وقف دائم وشامل للعدوان، بما يتيح المجال لعودة النازحين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للبنان الشقيق، والرافض لأي مساس بسيادته أو سلامة أراضيه، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ دون انتقائية، مؤكدا استمرار التحركات المصرية لتوفير الدعم السياسي والإنساني للشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.